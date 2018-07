Glückwunsch! 50 Jahre gemeinsam durchs Leben

Thekla und Manfred Schnauder feierten am 22. Juni in Kaltensondheim Goldene Hochzeit. Der Jubilar wurde 1937 geboren, die Eltern stammten aus Erlach und Prichsenstadt. Nach dem Besuch der Volksschule wurde er Elektroinstallateur und arbeitete beim Fränkischen Überlandwerk FÜW.

Seine Ehefrau wurde 1938 als Thekla Huber in Weißenburg geboren und wurde nach der Volks- und Mittelschule Krankenschwester, zuletzt in Ochsenfurt.

Beide wurden frühzeitig Mitglieder im Alpenverein, wo sie sich 1967 nach einem Vortrag in Würzburg beim Gespräch am Tisch zunächst sympathisch fanden und dann lieben lernten. Ein Jahr später fand die standesamtliche Trauung in Kaltensondheim, die kirchliche Hochzeit in Weißenburg statt.

Zum Ehejubiläum gratulierten zwei Kinder und vier Enkel. Die Hochzeitsreise führte das jungvermählte Paar dorthin, wo es ihnen am besten gefällt: in die Alpen nach Füssen im Allgäu. In der Freizeit unternahm das Paar unzählige Hüttenfahrten mit dem Alpenverein und erkundete bei Studienreisen mindestens 15 Länder in Europa.

Zuhause kümmerte sich Manfred Schnauder um den Garten und die Obstbäume, Thekla besorgte den Haushalt. Thekla Schnauder, jahrelang im Kirchenvorstand, gründete den Seniorentreff und leitete ihn 30 Jahre lang. Außerdem widmete sie sich überwiegend kirchlicher Arbeit. Gemeinsam sind sie immer wieder Gast bei Veranstaltungen des Frankenbundes, des örtlichen Kriegervereins und der Feuerwehr. (bag)