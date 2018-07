Glückwunsch!: 4000 und eine Geburt

Glückwunsch!

Anni Schösser hat in ihrem langen Arbeitsleben als freie Hausgeburts-Hebamme und in der Klinik Kitzinger Land gut 4000 Säuglingen und deren Müttern dabei geholfen, das Licht der Welt zu erblicken. Sie war viele, viele Jahre in den Krankenhäusern im Landkreis Kitzingen als Hebamme tätig und hat bis zum Jahre 1986 an der Klinik Kitzinger Land als Hebamme gearbeitet. Noch heute genießt sie aufgrund ihrer souveränen und liebevollen Art sowie kompetenten Arbeitsweise sehr hohes Ansehen bei den Mitarbeitern, heißt es in einer Mitteilung der Klinik Kitzinger Land. Im Frühjahr ist sie nun 90 Jahre alt geworden und sozusagen als schönstes, etwas verspätetes Geburtstagsgeschenk, ist ihr Ur-Enkelchen Ben in der Klinik Kitzinger Land geboren worden. Klinik-Vorstand Thilo Penzhorn nahm dies zum Anlass, zu gratulieren.