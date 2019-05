Markt Einersheim vor 1 Stunde

Glückskekse zu Konfirmation

„Ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende“ – diesen Bibelvers fanden die 12 Konfirmanden aus Markt Einersheim in ihren Glückskeksen, die sie von Dekan Ivo Huber als Geschenk zur ihrer Konfirmation erhielten. In einem feierlichen Gottesdienst wurden die Jugendlichen eingesegnet und mit dem gemeinsamen Abendmahl in ihre Kirchengemeinde aufgenommen. Die jungen Menschen erneuerten das Taufversprechen ihrer Eltern und dankten auch ihren Paten mit einer Rose.