Glosse: Fruchtfliegen und ein Hotel-Phantom

Die heutige Kolumne entsteht, wir wollen da nichts verschweigen, unter tatkräftiger Mithilfe ganz vieler Fruchtfliegen. Sie waren plötzlich da. Und es waren viele. Wir haben uns umgehend eingelesen und wissen jetzt alles über die zwei bis vier Millimeter großen Tau-, Obst-, Gär-, Most- oder Essigfliegen. Was wir nicht wissen: Wie wir die lästigen Tierchen wieder loswerden.

Dass sich die Tiere laut wissenschaftlicher Beschreibung "im Handumdrehen" vermehren, ist noch untertrieben. Es werden sekündlich mehr. Alle Maßnahmen fruchteten nicht, über unsere diversen Fallenkonstruktionen und Fangvorichtungen lachten die Eindringlinge. Derzeit denken wir über fleischfressende Pflanzen nach, befürchten aber, dass sich dann die nächste Katastrophe anbahnen könnte.

Anzeichen von Intelligenz

Unsere Redaktions-Fruchtfliegen zeigen übrigens Anzeichen höherer Intelligenz. Gerne versammeln sie sich auf der G-Taste der Tastatur. Landen genug Tiere darauf, bewegt sich die Taste langsam nach unten und die Fliegen schreiben fleißig mit: gggggg. Sie können scheinbar komplexe Situationen erfassen und auch Informationen zusammenzutragen. Das geht zu weit! Deshalb der Aufruf: Wer hat ein Mittel gegen die Plagegeister? Sachdienliche Hinweise nimmt die Redaktion ebenso gerne wie dringend entgegen.

Plötzlich da, wie die Fruchtfliegen, war diese Woche auch wieder das Thema Hotel am Main in Kitzingen. Manche reden in diesem Zusammenhang ja von einem Phantom-Hotel . Seit den 1990er-Jahren taucht der Plan von einem Hotel immer wieder auf; ganze Generationen von Oberbürgermeistern und Redakteuren gingen darüber ins Land. Nun aber scheint es – keine 30 Jahre später – tatsächlich ernst zu werden. In der Kitzinger Schrannenstraße direkt am Mainkai soll es entstehen. 2020 könnte Baubeginn sein. Vorgesehen sind 56 Zimmer mit über 100 Betten.

Des Kaisers Sohnemann

In Volkach ist man da schon einen Schritt weiter, dort öffnete nun auch offiziell das Weinhotel. Zum Start war sogar der Sohn von Kaiser Franz Beckenbauer erschienen. Das setzt Maßstäbe. Das künftige Mainhotel wird sich also ganz schön was einfallen lassen müssen, um das noch einmal zu toppen.

An dieser Stelle müssen wir leider Schluss machen, weil hier überall ... fuchtel ... wedel ... man sieht ja die eigene Hand nicht mehr vor Augen ... glaubt man es denn ... gggggggggggg