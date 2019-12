Glosse: Es grünt so grün, wenn Kitzingens Blüten blühen

Kitzingen blüht auf – zumindest in mancher Fantasie. Die Große Kreisstadt soll endlich nicht nur berüchtigt, sondern auch berühmt werden. Deshalb muss sie dringend ihr Image aufpolieren. Zunächst muss ein Slogan her, der alles, was Kitzingen kann, auf einen Nenner bringt.

Nein, "Kitingen kann's" haben wir schon. Zu einfach. Zu prägnant. Zu griffig. "Provinz auf Weltniveau?" – Längst durch die Bezirkshauptstadt Würzburg in Beschlag genommen. "Kitzingen –dann klappt's auch mit dem Nachbarn" oder "Waschmaschinen leben länger mit Kitzingen" haben eine andere Zielgruppe.

Slogans für die Zukunft

Also hat die Stadtverwaltung sich an einen Bürger-Workshop vor fünf Jahren erinnert, dessen Ergebnisse seither in der Schublade liegen. Damals hieß es: "Kitzingen ist grün." Das klingt freundlich, beliebig, unverbindlich. Vielleicht nicht unverbindlich genug, dachte man sich bei der Stadt und formulierte mit blühender Fantasie um: "Kitzingen – die grüne Stadt im Fluss". Das "im Fluss" heißt nicht, dass die Stadt infolge des Klimawandels von Überflutungen heimgesucht werden und zu einer Art Atlantis verkommen könnte. Es steht für "in Bewegung" oder "Wir wissen auch nicht, wo's langgeht". Das zeigt, dass sich die Slogan-Ausdenker vor allem mit der Zukunft beschäftigen, denn die Gegenwart ist eher grau statt grün, die meiste Zeit des Tages sogar schwarz.

Immerhin schwimmt, äh, schwingt darin noch eine Botschaft mit: Kitzingen könnte eines Tages die Stadt der grünen Welle werden, wenn endlich alle Ampeln auf der B 8 synchronisiert sind.

Doch! Man muss nur fest dran glauben und es sich stets vorsagen: "Es grünt so grün, wenn Kitzingens Blüten blühen!" Und jetzt alle!