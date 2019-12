Glosse: Der Tanz der Pakete

Diese Woche waren alle unterwegs. Und mit alle meinen wir alle. Menschen, die man seit Jahren nicht mehr gesehen hatte, standen plötzlich vor einem. Die B 8 war vor lauter Autos gar nicht mehr zu sehen. Gleichzeig erreichte der Päckchen-verschick-Wahnsinn seinen vorläufigen Höhepunkt. Um in die Postagentur zu gelangen, war es ratsam, eine Leiter mit sich zu führen. Am besten sogar eine Drehleiter.

Falls Sie das nicht glauben: Doch, es ist genau so. Im Kitzinger DHL-Postfrachtzentrum werden täglich bis zu 500 000 Pakete bearbeitet. Täglich! 500 000! Sie können sich gerne davon überzeugen: Entweder in der heutigen Zeitungsausgabe in der Wochenendbeilage. Oder jederzeit im Internet unter www.mainpost.de/story. Der Wahnsinn, so viel sei schon verraten, hat dort Methode. Und ziehen Sie beim Lesen besser den Kopf ein, es fliegt Ihnen so einiges um die Ohren.

Keine Münzgeldsuche mehr am Parkscheinautomaten

Vor lauter Gesause ereignete sich nahezu unbemerkt eine kleine Revolution in Kitzingen: Die Zukunft hielt Einzug. Zumindest an den Parkplätzen. Falls man tatsächlich mal einen bekam, ging am Automaten das Staunen los: Man braucht jetzt kein Kleingeld mehr, eine Handy-App erspart das lästige Suchen nach Münzen. Kurzum: In Kitzingen hat das 21. Jahrhundert Einzug gehalten und mit ihm ein neues Wort: Handyparken.

Ums Parken ging es derweil auch in Münsterschwarzach. Genauer: ums Falschparken. Einige Gottesdienstbesucher hatten vergangenen Sonntag bei ihrer Rückkehr zum Auto die allseits beliebten Knöllchen unter dem Scheibenwischer stecken. Betroffen waren um die 20 Autos in der Schweinfurter Straße. Das Vergehen: Die Wagen standen teilweise auf den Bus-Parkplätzen im Halteverbot. Ein Polizist entdeckte die Falschparker, schritt zur Tat und verteilte munter die Knöllchen. Ein korrekter Vorgang. Der Mann machte schlichtweg das, wofür er da ist.

Halteverbot ist nicht gleich Halteverbot

Dann das: Nach Beschwerden der Falschparker zog die Polizei das Verwarnungsgeld zurück. Mit der Begründung, dass der Verkehr nicht gefährdet gewesen sei. Eine interessante Rechtsauslegung, dachten wir doch bisher immer, Halteverbot ist Halteverbot. Aber scheinbar gibt es da neuerdings Unterschiede. Leicht irritiert verbuchen wir den kuriosen Vorfall als kleines Weihnachtswunder.

Kleine Weihnachtswunder wünschen wir natürlich auch allen Lesern dieser samstäglichen Kolumne. Lassen Sie sich nicht stressen! Trotzen Sie dem Wahnsinn! Und wenn Sie nicht frei haben, denken Sie immer daran: Manche Arbeiten muss man so lange verschieben, bis man sie endgültig vergessen hat.