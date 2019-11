Glockenjubiläum in Volkach

Seit 500 Jahren läutet die Ave-Maria-Glocke drei Mal täglich in der St. Bartholomäus-Kirche in Volkach. Das Glockenläuten erinnert die Christen an das tägliche Gebet. So ermutigte Pfarrer Johannes Hofmann bei der Jubiläumspredigt am vergangenen Sonntag die Gottesdienstbesucher über das tägliche Gebet hinaus durch Hände und Füße, durch das Leben im Dienst der Mitmenschen zu wirken. Zur Glocke selbst: Der Schlagton dieser Glocke ist f‘, sie hat einen Durchmesser von 115 Zentimeter und wiegt 850 Kilogramm. Im Anschluss an den Jubiläumsgottesdienst, bei dem die Jubelglocke besonders lang zu hören war, lud der Pfarrgemeinderat zur Begegnung auf dem Kirchplatz ein.