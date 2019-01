Gleichstellung: Wenn die Quote mehr hilft als Angela Merkel

Yvonne Bilz ist Gleichstellungsbeauftragte am Landratsamt. Am Landratsamt und nicht des Landratsamts – auf diesen Unterschied legt die 40-Jährige Wert. "An mich können sich alle Bürger des Landkreises wenden", sagt die Diplom-Sozialpädagogin. Seit 2017 hat sie den Posten inne und ist sich sicher, dass es die Stelle auch noch in 30 Jahren geben wird. "Aber dann vielleicht mit anderen Schwerpunkten."

Frage: Im Bundesland Berlin ist der 8. März, der Internationale Frauentag, zu einem gesetzlichen Feiertag erklärt worden . Was halten Sie von einem bundesweiten Feiertag?

Yvonne Bilz: Ich fände es gut, da das Thema so noch mal eine Aufwertung erfährt. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es ein bundesweiter Feiertag wird.

Zum Frauentag organisieren Sie auch dieses Jahr einen Kabarettabend. Was bringt das für die Gleichstellung?

Bilz: Es bringt Aufmerksamkeit für den Tag. Es geht darum, ernste Frauenthemen mit Humor zu betrachten – weg von der typisch deutschen Einstellung immer und überall perfekt sein zu müssen.

Eine Ihrer Aufgaben besteht darin, Frauen zu unterstützen, ihre Rechte wahrzunehmen und Verantwortung zu übernehmen. Es kann bequem sein, keine Verantwortung übernehmen zu müssen.

Bilz: Das würde ich nicht sagen. Frauen übernehmen viel Verantwortung. Oft wird das nicht wahrgenommen oder nach außen transportiert. Viel Verantwortung übernehmen sie im familiären Bereich. Auch im Beruf übernehmen Frauen zunehmend Verantwortung, aber sie reden zu wenig darüber. Sie haben zu wenig Förderer, die sie öffentlich loben. Das liegt in den festgelegten Rollenbildern. Vielleicht auch im Wesen der Frau. Es ist schwierig für Frauen überhaupt Gehör zu finden.

Würde eine Frauenquote in Wirtschaft und Politik helfen?

Bilz: Ich würde mir wünschen, dass es auch ohne Quote funktioniert. Schneller geht es mit Sicherheit mit Quote. Ob man Gleichstellung erzwingen kann? Es wäre einen Versuch wert. Es hat sich in den Führungsebenen schon etwas getan, aber die paritätische Besetzung muss weiter voranschreiten, damit sich die strukturellen Voraussetzungen ändern.

Deutschland hat seit 2005 mit Angela Merkel eine Bundeskanzlerin. Hat das mehr bewirkt als eine Quote?

Bilz: Die Frauenförderung war mit Sicherheit keines ihrer vorherrschenden Themen. Der Frauenanteil im Bundestag ist seit der letzen Wahl gesunken. Ein Wort von ihr zu Frauen in der Politik wäre schön gewesen. Judith Gerlach, die mit zwei kleinen Kindern bayerische Digitalministerin ist, wird permanent gefragt, wie sie das schafft. Männer werden das nie gefragt. Eine Merkel allein erreicht da wenig.

Warum wählen Frauen keine Frauen?

Bilz: Das hat vielfältige Gründe. Der Konkurrenzkampf zwischen Frauen ist ein anderer als zwischen Männern. Das Zutrauen für bestimmte Themen spielt hier ebenso eine Rolle, wie auch die Rollenbilder, wie sie immer noch in den Köpfen besetzt sind. Auch Neid spielt eine Rolle.

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble forderte bei der Feier zu 100 Jahre Frauenwahlrecht die Männer dazu auf, sich mehr bei Kindererziehung, Hausarbeit und Pflege einzubringen .

Bilz: Gleichstellung ist nicht mehr nur ein weibliches Thema. Frauen beziehen Gleichstellung mehr auf den Beruf. Männern geht es um die gesellschaftliche Anerkennung ihrer Arbeit in der Familie. Schaut man in Familien, sieht man allerdings meist noch die traditionelle Rollenbesetzung. Ein paritätische Aufteilung oder eine Quote wäre auch eine Erleichterung für Männer, die ihrer Rolle als Vater gerecht werden wollen.

Hat sich hier schon etwas getan?

Bilz: Es hat sich schon etwas verändert. Das zeigt sich allein schon darin, dass wir darüber sprechen.

Sie sagten gerade, dass Gleichstellung langsam ein Männerthema wird. Kommen auch Männer zu Ihnen?

Bilz: Bis jetzt hatte ich noch keine direkte Anfrage von einem Mann. Bei unseren Workshops zu Vereinbarkeit von Familie und Beruf gab es im vergangenen Jahr eine Anmeldung von einem Mann. Ich glaube, dass Gleichstellung ein Frauenthema ist. Männer machen sich nicht so viele Gedanken. Männer machen ihr Ding.

Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu fördern gehört ebenfalls zu Ihren Aufgaben. Welche Themen werden besonders nachgefragt?

Bilz: Es ist ein wichtiges Angebot, das sehr gut angenommen wird. Übers Jahr hinweg biete ich kostenlose Workshops dazu an. Themen dabei: Kommunikation, Selbstbehauptung, Konfliktlösung. Auch Netzwerken ist immer wieder ein Thema. Netzwerken ist etwas typisch männliches. Frauen tun sich meist schwerer Netzwerke für sich zu nutzen – wobei das alles immer auch eine Typfrage ist

Ungleiche Löhne stehen immer wieder in der Kritik. Der Unterschied kommt auch daher, weil viele Frauen in schlechter bezahlten sozialen Berufen arbeiten. Wird in diesem Bereich schlechter bezahlt, weil hauptsächlich Frauen dort arbeiten?

Bilz: Das hat verschiedene Gründe. Mit Sicherheit haben diese Frauen keine Lobby wie andere Berufsverbände, die besser organisiert sind. Ein anderer Grund ist die Führungsstruktur. Wer entscheidet darüber, wie diese Berufe eingestuft werden? Das wird in Ebenen entschieden, wo hauptsächlich Männer sitzen. Es ist auch eine gesellschaftliche Frage: Wie viel sind uns Erziehung, Bildung und Pflege wert?

Was können Sie dagegen tun?

Bilz: Ich kann mit meiner Arbeit nicht die Löhne angleich, aber ich kann auf das Problem aufmerksam machen.

Ihr größter Wunsch für die Gleichstellung?

Bilz: Ich wünsche mir, dass die Frauen mutiger werden und stolz sind auf das, was sie leisten und das auch nach außen tragen. Ich wünsche mir, dass wir den Kindern ein Rollenbild vorleben, das dazu beiträgt, dass die paritätische Besetzung auf allen Ebenen voranschreitet.

Sind in 30 Jahren Gleichstellungsbeauftragte nicht mehr nötig?

Bilz: Das glaube ich nicht. Auch wenn man ein Ziel erreicht hat, verändern sich Arbeit oder Inhalte. Es ist auf jeden Fall immer nötig, zurückzuschauen, hinzuschauen und vorauszublicken, was man noch besser machen kann.