Kitzingen vor 1 Stunde

Gleich zweimal nach Unfall geflüchtet

Zwei Unfälle ereigneten sich am Dienstag zwischen 9 und 17.30 Uhr und am Mittwoch zwischen 9.45 und 15.15 Uhr auf dem Schotterparkplatz am Bahnhof in Kitzingen. Ein Unbekannter stieß mit seinem Fahrzeug gegen einen geparkten Ford-Fiesta, ein anderer gegen einen Ford-Focus. Der Fiesta wurde dadurch an der linken hinteren Fahrzeugseite beschädigt, der Focus an der vorderen rechten Stoßstange. Der Schaden beträgt etwa 1800 Euro.