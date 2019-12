Marktsteft vor 19 Minuten

Gleich zwei Konzerte mit Bloß Blech

Das Blechbläser-Ensemble "Bloß Blech" aus Höchstadt lädt in der Vorweihnachtszeit zu zwei Konzerten ein. Am Samstag, 21. Dezember, tritt der Chor um 17 Uhr in der evangelischen Kirche in Marktsteft auf. Das zweite Konzert findet am Sonntag, 22. Dezember, um 18 Uhr in der evangelischen Kirche in Höchstadt/Aisch statt. Bei beiden Veranstaltungen hat der Chor in liebevoll geschnürten musikalischen Päckchen von Klassik bis Rock alles dabei, heißt es in der Einladung. Neben Weihnachtsliedern wie Tochter Zion oder Stille Nacht erklingen auch Stücke von Simon & Garfunkel und John Denver sowie ein Medley aus der Oper "Hänsel und Gretel". Der Eintritt zu beiden Konzerten ist frei, Spenden werden erbeten.