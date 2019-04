Gleich mehrere Räder in einem Dorf gestohlen

Zwischen Freitag, 22 Uhr, und Samstag, 8 Uhr, stahl ein Unbekannter in der St.-Ägidius-Straße und in der Weiße-Marter-Straße in Gerlachshausen mehrere Fahrräder, die teils per Schloss gesichert waren, schreibt die Polizei Kitzingen.

Im Einzelnen handelte es sich um ein grau-orangenes Kinderrad der Marke Cube/Aim Race, ein blau-oranges Kinderrad der Marke Scott/Aspect 760, ein Rad der Marke Focus/Black Raider in den Farben weiß-schwarz und ein silber-oranges Mountainbike. Das Mountainbike war zusammen mit weiteren Fahrrädern gesichert. Der Täter durchtrennte das Schloss und stahl in diesem Fall nur das hochwertigste Rad.

Der Gesamtwert der gestohlenen Drahtesel wird auf knapp 4000 Euro beziffert. Der Täter hatte sich, wie die bisherigen Ermittlungen der Polizei Kitzingen ergaben, zuvor auf mehreren Grundstücken um den Tatort nach Beute umgesehen. (abra)

Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen: Tel. (0 93 21) 141-0.