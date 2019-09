Glasfaser hat absolute Priorität

"Bis Ende des Jahres werden alle unsere Schulen mit Glasfaser versorgt sein", ist sich Landrätin Tamara Bischof sicher, wie es aus einer Pressemitteilung des Landratsamtes hervorgeht. Vor allem in die Schulen müsse kräftig investiert werden, um den Schülern die beste Grundlage für die Zukunft mitzugeben.

Als einer der ersten Landkreise in Unterfranken sei der Breitbandausbau bereits im vergangenen Jahr an allen weiterführenden Schulen ausgeschrieben und 2018 beauftragt worden. Jedoch mit erheblichen Wartezeiten bezogen auf externe Dienstleister, wie das Landratsamt weiter mitteilt. Aktuell laufe die Anbindung mit Glasfaseranschlüssen an allen weiterführenden Schulen, wie an der Staatlichen Realschule in Dettelbach. Landrätin Tamara Bischof informierte sich vor Ort von der Maßnahme, die auch Tiefbauarbeiten nötig machte. Für sie, so Tamara Bischof in der Mitteilung, habe die Glasfaseranbindung absolute Priorität für jede weitere Digitalisierung an den Schulen, die ohne leistungsfähiges Internet kaum möglich sei.

Kurz vor dem Abschluss sei die Glasfaseranbindung am Gymnasium Marktbreit, aktuell sei die Realschule Dettelbach am Zug. Folgen sollen zeitnah die Standorte der Realschule Kitzingen sowie des AKG, der FOS/BOS und der Berufsschule am Schulzentrum Mühlberggebiet in Kitzingen. Parallel laufe die Verkabelung im Gebäude.

Außerdem habe der Landkreis im aktuellen Kreishaushalt Mittel für die Digitalisierung seiner Schulen von einer halben Millionen Euro eingestellt für den weiteren Ausbau der IT-Infrastruktur wie WLAN und die IT-Ausstattung der Schulen. Leider habe man monatelang auf Förderrichtlinien warten müssen, so die Landrätin. Die Förderrichtlinien seien für den Bereich „Schulinfrastruktur“ im August gekommen. Das Programm sehe erfreulicherweise den Höchstfördersatz von 90 Prozent vor, allerdings sei darin von einer Umsetzungszeit bis 2024 die Rede, „viel zu lange“, wie Bischof abschließend meint.