Glasfaser für Geiselwind

Die Entscheidung ist gefallen: Die Deutsche Telekom hat die öffentliche Ausschreibung für den Netzausbau in Geiselwind gewonnen. 95 Gebäude mit rund 120 Haushalten können künftig mit maximalem Tempo im Internet surfen. Die Anschlüsse bieten eine Geschwindigkeit bis zu 1 Gigabit pro Sekunde beim Herunterladen. Beim Heraufladen sind es bis zu 500 MBit/s, teilt die Gemeinde mit. Die Telekom wird im Rahmen des Ausbaus rund 20 Kilometer Glasfaserkabel und zehn neue Glasfaser-Netzverteiler aufstellen. Die Leitung geht direkt ins Haus, die Signale werden optisch übertragen.

Beinhaltet sind die bisher unterversorgten Gebäude (mit einer derzeitigen Geschwindigkeit von unter 30 Mbit/s) in den Gebieten Burggrub, Dürrnbuch, Ebersbrunn, Hohnsberg, Hutzelmühle, Neugrub, Röhrensee, Seeramsmühle, Sixtenberg und Wasserberndorf die durch die bisherigen Ausbaumaßnahmen nicht bzw. nur indirekt versorgt werden konnten. Durch die Arbeiten können so nun auch Ortsteile mit wenigen Haushalten sowie abseits gelegene Aussiedlerhöfe an das schnelle Internet angeschlossen werden.

Die Telekom steigt nun in die Feinplanung für den Ausbau ein. Parallel werden die Baugenehmigungen eingeholt und eine Tiefbaufirma ausgewählt. Damit die Telekom Glasfaser ausbauen kann, müssen auch die Immobilienbesitzer mitmachen, sagte Regionalmanager Andreas Rudloff. Für den Anschluss an das schnelle Netz brauche die Telekom eine Einverständniserklärung mit Unterschrift des Eigentümers, um sein Haus ans Glasfaser anzuschließen. Die Telekom kontaktiert deshalb die Eigentümer direkt, sobald die Kommune die notwendigen Kontaktdaten weitergegeben hat.