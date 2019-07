Escherndorf vor 34 Minuten

Gitarrentrio spielt auf Genusswiese

Die sogenannte Escherndorfer Genusswiese am Altmain, in der Nähe des Campingplatzes, verwandelt sich am heutigen Mittwoch, 17. Juli, anlässlichder Genießer-Konzerte in einen Freiluft-Konzertsaal. Max, Niklas und Johannes, bekannt als Gitarrentrio MaNiJo aus Volkach spielen jazzige und südamerikanische Stücke. Das Musikprogramm startet um 19 Uhr. Die Bewirtung ist von 18 Uhr bis 21.30 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.