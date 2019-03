Girls und Boys Day am Landratsamt

Seit 15 Jahren bietet das Landratsamt Mädchen am Girls' Day die Möglichkeit, in „typisch männliche“ Berufe zu schnuppern, 15 Mädchen nahmen das Angebot am Landratsamt an. Außerdem machte noch ein Junge beim Boys' Day mit. Neben der Gruppe bei Kreisgärtner Ralf Volkamer gab es noch junge Frauen, die mit Andreas Schneider, Leiter des Kreisbauhofs, unterwegs waren und ein Gruppe von Mädchen die sich mit den Grundlagen der elektronischen Datenverarbeitung auseinandersetzten. Phillip Kuhn von der kommunalen Abfallwirtschaft ermöglichte einem Mädchen Einblicke in die Arbeitsabläufe des Kompostwerks. Im Rahmen des zeitgleich stattfindenden Boys' Day konnte ein Junge in der Abfallwirtschaft in den Beruf des Verwaltungsfachangestellten schnuppern. Dieses Berufsbild wird nach wie vor durch einen großen Frauenanteil geprägt, heißt es weiter in einer Pressemitteilung. Koordiniert wurde der Girls und Boys Day von der Gleichstellungsstelle des Landratsamts, Mitarbeiterin Sandra Endres (rechts) und Gleichstellungsbeauftrage Yvonne Bilz (Zweite von rechts).