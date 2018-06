Kitzingen vor 1 Stunde

„Gib acht auf unsere Welt!“

Wenn Kinder ihre Lieder fröhlich singen, wirkt das ansteckend. Beim Familiengottesdienst war das ebenso spürbar wie bei einem „Rundflug“ über Gottes schöne Welt am Nachmittag. Viele Besucher waren der Einladung zum Sommerfest des Kindergartens, des Evangelischen Gemeindevereins und die Kirchengemeinde der Friedenskirche in der Kitzinger Siedlung am 24. Juni gefolgt. Es war ein Tag mit guten Begegnungen und vielen Gesprächen, heißt es in einer Prerssemitteilung. Viele Helfer trugen zum guten Gelingen des Tages bei, dank vieler Spenden aus der Kitzinger Geschäftswelt war die Tombola ein großer Erfolg. Foto: Goller