Gewerbesteuer: Zufriedenheit bei den Firmen

Im Landkreis Kitzingen sind die Gewerbesteuereinnahmen kräftig gestiegen. Das ergibt eine Untersuchung der Industrie- und Handelskammer (IHK) Würzburg-Schweinfurt. Die Studie wurde in der jüngsten Sitzung des IHK-Gremialausschuss Kitzingen vorgelegt.

Über 63 Millionen Euro

Der Landkreis Kitzingen ist danach mit seinen Gewerbesteuereinnahmen von 63,75 Millionen Euro hinter dem Landkreis Main-Spessart die zweitstärkste Region Mainfrankens. Bis auf wenige Ausnahmen entwickelten sich die Einnahmen aus Gewerbesteuer deutlich positiv.

Viel plus, wenig minus

Die Gemeinden Markt Einersheim (plus 231 Prozent), Iphofen (plus 125 Prozent), Willanzheim (plus 119 Prozent), Biebelried (plus 112 Prozent), Nordheim (plus 108) und Wiesentheid (plus 102) haben ihre Planansätze für die Gewerbesteuereinnahmen sogar um mehr als 100 Prozent übertroffen. Deutlich negativ (minus 40 Prozent) wich lediglich Seinsheim von seinem Planungsansatz ab und blieb mit Einnahmen von 21 000 Euro deutlich (um minus 79,9 Prozent hinter dem Vorjahreswert zurück.

Hebesätze unter dem Schnitt

Die Hebesätze wurden auch in 2018 nicht geändert. Der durchschnittliche Gewerbesteuerhebesatz liegt mit 332 Prozentpunkten weiter unter dem mainfränkischen Durchschnitt.

Entsprechend fällt die Zufriedenheit der Unternehmen mit Sitz im Landkreis Kitzingen mit dem Standortfaktor „Grund- und Gewerbesteuer“ höher aus als im mainfränkischen Durchschnitt, stellt die IHK fest.