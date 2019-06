Geiselwind vor 4 Stunden

Gewerbeaufsicht beim Trucker-Festival dabei

Beim Trucker- und Country-Festival, das am Pfingstwochenende beim Autohof Strohofer in Geiselwind stattfindet, werden auch Polizei, Berufsgenossenschaft und Gewerbeaufsicht dabei sein. Sie möchten die Gelegenheit nutzen, um mit Berufskraftfahren und Transportunternehmern in Dialog zu treten, wie es in einem Schreiben der Regierung von Unterfranken heißt.