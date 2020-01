Gewalttätige Entlassung: Chef und Mitarbeiter schlagen zu

Es ist nicht unbedingt die Art und Weise, wie Chefs und Mitarbeiter miteinander umgehen sollten. Weil er bei der Entlassung seines Fahrers offenbar handgreiflich wurde, stand der Geschäftsführer eines Transportunternehmens wegen Beleidigung und Körperverletzung vor Gericht. In der Verhandlung wurde schnell klar, dass wohl beide beleidigt und zugeschlagen haben. Weil Notwehr nicht auszuschließen war, kam es zu einem Freispruch für den Chef.

Es war der Klassiker. Aussage stand gegen Aussage und der Staatsanwalt war überzeugt, dass beide gelogen haben: Der angeklagte 46-Jährige und sein damaliger Angestellter. Dessen Version der Geschichte fand sich in der Anklage wieder. Danach war es im Juli 2018 zu einer Auseinandersetzung zwischen den beiden gekommen. Weil der Fahrer eine Fahrt nicht antreten wollte, suchte der Chef den Mann zuhause auf. Vor der Wohnung kam es zunächst zu Beleidigungen. "Du bist ein Nichts", soll der Chef seinem Untergebenen unter anderem klar gemacht haben. Nach Beleidigungen "unter der Gürtellinie" hat der Chef seinen Fahrer rausgeschmissen. Zuvor soll er ihm zwei Faustschläge ins Gesicht verpasst haben. Eine Platzwunde am Kinn war unter anderem die Folge.

Zweimal ins Gesicht geschlagen

"Das war nicht das erste Mal, das macht der öfter so", sagte der Fahrer als Zeuge vor Gericht. Er habe die Fahrt ins Ausland verweigert, weil sein Führerschein nur für Deutschland gültig war. Als der Chef vor der Tür stand, habe er mit ihm sprechen wollen. Nach Beleidigungen habe der dann sofort zugeschlagen. Mindestens zweimal ins Gesicht und einmal in den Nacken. Er selbst habe nicht geschlagen, nur versucht, den Schlägen auszuweichen.

Das mit dem Ausweichen kam auch in der Version des Chefs vor. Der wollte von Schlägen nichts wissen. Er habe seinen Fahrer wegen der Arbeitsverweigerung zur Rede stellen wollen. Der Mann sei schwankend und offensichtlich betrunken auf ihn zugekommen und habe ihn geschubst. Dabei sei sein Handy auf den Boden gefallen. Als er es aufheben wollte, habe der Mann von oben auf ihn eingeschlagen und er habe zurückgeschubst. Dass er dabei den Mann erwischt haben könnte, wollte er nicht ausschließen. Wahrscheinlicher für ihn war aber, dass sich der Mann die Verletzungen später einhandelte. "Die Familie ist dafür bekannt, dass sie sich schlagen", sagte er.

Beide haben gelogen

Nach dem Anhören der Frau des Fahrers, die zu Wahrheitsfindung allerdings wenig beitragen konnte, lud das Gericht "alle, die eine Robe Tragen," zum Gespräch. Zwei Minuten später plädierte der Staatsanwalt auf Freispruch. Es sei nicht gelungen, den Sachverhalt so aufzuklären, dass es für eine Verurteilung reiche. "Sowohl der Angeklagte als auch der Zeuge haben gelogen", war er sich sicher.

Weil eine Notwehrlage beim Angeklagten aber nicht auszuschließen sei, bleibe in dem Fall der Freispruch. Der Verteidiger schloss sich an. Das Urteil fiel entsprechend aus: Freispruch. Was bei den laufenden arbeits- und zivilrechtlichen Verfahren herauskommt, ist noch offen.