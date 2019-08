Wiesentheid vor 1 Stunde

Gewässertag der Nikolaus-Fey-Schule am Schulbiotop Werdsee

Im Rahmen der Umweltbildung wurde der Gewässertag der drei vierten Klassen aus der Nikolaus-Fey-Grundschule, Wiesentheid, vom Koordinator der Umweltschule am Gymnasium Steigerwald-Landschulheim Wiesentheid, Bio-Chemielehrer Matthias Mann, durchgeführt. In drei Workshops erforschten die wissbegierigen Grundschüler Flora und Fauna des Schulbiotops Werdsee, am Ortsrand von Wiesentheid. Die Gewässerlebewesen wie handtellergroße Signalkrebse und Eintagsfliegenlarven entdeckten die Schüler unter Steinen. Mit Bestimmungskarten konnten die verschiedenen Lebewesen erkannt werden. Vier typische Gewässeruferpflanzen und ihre Bedeutungen für den Menschen suchten die Jungforscher am Teichrand. An der letzten Station kescherten die Viertklässer mit Planktonnetzen Mikroorganismen aus dem trüben Stillgewässer. Auf diese Weise eröffnete sich den Schülern eine geheimnisvolle Gewässerwelt.