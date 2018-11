Gesundheitszustand des Fahrers führt zu Sachschaden

Am Montagmittag fuhr ein 51-Jähriger mit seinem Auto auf der Rüderner Straße in Geesdorf. Dabei blieb er, vermutlich aufgrund seiner schlechten körperlichen Verfassung, an einem geparkten Fahrzeug hängen und riss bei diesem den Außenspiegel ab. Außerdem wurde die gesamte linke Seite des parkenden Autos zerkratzt. Der Mann, der auf dem Weg zum Arzt war, wurde von diesem im Anschluss in die Klinik Kitzinger Land verbracht. Laut Polizeibericht entstand an beiden Fahrzeugen ein Gesamtschaden von rund 2000 Euro.