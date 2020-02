Volkach vor 1 Stunde

Gesundheitstag im Volkacher Rathaus

Die Gesundheit ihrer Mitarbeiter liegt der Verwaltung in Volkach am Herzen, heißt es in einer Pressemitteilung. Information, Vorbeugung, Training – das Gesundheitsmanagement der Verwaltungsgemeinschaft beinhaltet unterschiedliche Aktionen zum Thema "Gesundsein – Gesundbleiben". So finden regelmäßige Gesundheitstage statt, in denen es um Bewegung, richtige Ernährung oder Trainingsmethoden geht. Dazu kommen Vorträge oder Beratungen. Der Startschuss für das laufende Jahr fiel mit einem Gesundheitstag, den die Kaufmännische Krankenkasse als Kooperationspartner für die Mitarbeiter der Verwaltungsgemeinschaft anbot. Mehrere Stationen waren zum Thema Bewegung aufgebaut und fanden regen Zuspruch. Auch Erster Bürgermeister Peter Kornell war mit von der Partie und ließ sich aufklären: "Die Gesundheit unserer Mitarbeiter ist uns sehr wichtig, daher haben wir ein Gesundheitsmanagement installiert, dessen Maßnahmen auf Langfristigkeit ausgelegt sind", so Kornell laut Pressemitteilung.