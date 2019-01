Am Samstag, 9. Februar, 13 bis 17 Uhr, laden die Organisatorinnen Alexandra Schäfer und Christina Dümler-Karwath, zum 3. Gesundheitstag im Stadtteilzentrum Kitzingen-Siedlung ein. Neben zahlreichen Ausstellern mit Beratungs- und Informationsständen im großen Saal zum Thema „Gesundheit und Prävention“, können die Besucher wieder an interessanten Vorträgen teilnehmen, heißt es in einer Pressemitteilung. Erstmals bieten die beiden Frauen auch Workshops zum aktiven Mitwirken und Probieren bei der Gesundheitsmesse an. Eine Klangmeditation lädt zum Entspannen ein. Für Kaffee und Kuchen gesorgt. Der Eintritt ist kostenlos.

Das Programm: 13.05 Uhr: Vortrag „Wie wichtig ist der Beckenboden?“ Alexandra Schäfer, Altenpflegerin; 13.30 Uhr: Vortrag „ Pflege zu Hause“ Petra Dlugosch, Diplom Sozialpädagogin FH“ Caritas, Demenz-Servicestelle; 14.15 Uhr: Vortrag „Grundsätze der Homöopathie“ Anja Fahrmeier, Apothekerin; 15 Uhr: Zumba-Kids, Tanz-Vorführung, Bodypower; 15.15 bis 16. Uhr: „Gesundheit – Die Macht der Gedanken“ Katja und Holger Hufnagel, Dynamick-E-Motion; Workshops: Ab 14 Uhr:„Salbenherstellung leicht gemacht! Alles Wissenswerte, vom bis zur fertigen Salbe“, Gerlinde Rößner, Kräuterfrau; Ab 15 Uhr: „Frühstück für eine gute Verdauung“ mit Zubereitung und Verkostung, Martina Wagner, Heilpraktikerin; Ab 16 Uhr: „Klang Trance“, Arnulf Stangl, Psychotherapeut.