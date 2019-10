Gesundes Pausenfrühstück in der Grundschule

Vielfalt und Abwechslung in den Pausenalltag brachte das vom Elternbeirat organisierte, gesunde Pausenfrühstück, das zweimal jährlich, fester Bestandteil des Schullebens an der Albert-Schweitzer-Grundschule Albertshofen ist. Wie es in einer Pressemitteilung heißt, schnippelten zahlreiche Eltern das von den örtlichen Gärtnereibetrieben gestiftete Obst und Gemüse, bestrichen Brote und garnierten sie liebevoll. Mit großem Appetit machten sich die Kinder über das Buffet her. Mit dieser Aktion sollte nicht nur ein Beitrag zu einer bewussten Ernährung geleistet, sondern auch der Gemeinschaftsgeist an der Schule weiter gestärkt werden, hieß es am Ende der Mitteilung.