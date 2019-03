Gestiegene Baupreise und Mehrarbeiten machen die Schule teur

"Unsere Stärke ist unser Potenzial an ehrenamtlich engagierten Bürgern in unseren Vereinen und Verbänden", lobte Willanzheims Bürgermeisterin Ingrid Reifenscheid-Eckert die Bürger in der Bürgerversammlung am Donnerstag. "Gemeinsam entwickeln wir unsere Gemeinde weiter", gab Ingrid Reifenscheid-Eckert die Marschrichtung für den Gemeinderat, die Bürger, die Vereine, Verbände und Institutionen vor. Damit die Rahmenbedingungen und die Infrastruktur passen, nimmt die Gemeinde derzeit einige Millionen Euro in die Hand.

Die Bürgermeisterin ging darauf ein, dass die Gemeinde heuer finanziell nicht gut wegkommt, da die Einnahmen sinken und manche Ausgabeposten merklich steigen. Positiv ist zu werten, dass die Gemeinde bei der Einkommenssteuerbeteiligung auf die Marke von einer Million Euro zusteuert. Nur durch die Rücklagenentnahme von einer Million Euro kann der Vermögenshaushalt ausgeglichen werden. Während heuer noch der Umbau und die Erweiterung der Willanzheimer Schule die größte Investition darstellt, folgt kommendes Jahr der Schul-Abriss und der Neubau des Dorfgemeinschaftshauses mit Kindergarten in Hüttenheim mit einem Volumen von 2,6 Millionen Euro.

Die neue Schule in Willanzheim soll voraussichtlich fertig sein und die Schüler dann zum Schuljahresbeginn 2019/2020 dort einziehen. Beim mit 3,5 Millionen Euro veranschlagten Großprojekt ergebe sich eine Kostenmehrung von 175 000 Euro, verursacht durch gestiegene Baupreise und Mehrarbeiten beim Unterfangen des Gebäudes durch die Baufirma. Derzeit laufen die Planung und Umsetzung der digitalen Ausstattung und eines Glasfaserkabel-Anschlusses der Schule. Begonnen hat die Bedarfsabfrage für die neue Nachmittagsbetreuung, die es an der neuen Schule geben wird. Einiges an Arbeit warte in Willanzheim auf die von der Interkommunalen Allianz angestellten Julia Halbleib, denn hier gebe es viele alte Akten zu durchforsten und zu pflegen.

Die Bürgermeisterin informierte, dass der Gemeindewald Sorgen mache, weil viele Fichten wegen den Borkenkäfer gefällt werden mussten, es auch im Eichenlöchle ein Eschensterben gebe und heuer der Markt Herrnsheimer Wald vom Schwammspinner befallen ist, weswegen eine Befliegung zur Bekämpfung nötig werde.

Zur Interkommunalen Allianz 7/22 Südost führte Ingrid Reifenscheid-Eckert aus, dass das Kernwegenetz genehmigt ist und dass die Innenentwicklung ein großes Thema sei. In einer Erhebung kam zutage, dass es in Willanzheim 30 unbebaute Grundstücke und daneben noch einige Leerstände gibt. Alle Eigentümer dieser Grundstücke seien von der Gemeinde angeschrieben worden um zu ergründen, wie die Eigentümer die Grundstücke künftig nutzen oder eventuell veräußern wollen. Da Bauland immer knapper werde, habe sich der Gemeinderat dazu entschieden, Bauplätze nach einer Matrix nur noch an Einheimische oder Auswärtige, die in den Ortsteilen ehrenamtlich tätig sind, zu verkaufen. Daneben habe der Gemeinderat eine Vorkaufsrechtssatzung erlassen, um bei Bauerwartungsland oder unbebauten Bauplätzen den Fuß in die Tür zu bekommen.

Die Bürger hatten nichts an der Arbeit der Bürgermeisterin auszusetzen und honorierten ihren Streifzug durch das Dorfgeschehen mit anhaltendem Applaus. Keinen Applaus fanden mehrere Wortmeldungen aus den Bürgerreihen über das Was und Wie beim Anliefern von Bauschutt auf der Landkreis-Deponie in Iphofen.