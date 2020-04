Gestaltungssatzung als Mittel gegen Werbetafeln

Der Markt Rüdenhausen lässt eine Gestaltungssatzung erstellen. In der Sitzung des Gemeinderats teilte zunächst Bürgermeister Gerhard Ackermann mit, dass die Verwaltungsgemeinschaft ihre Zustimmung dazu gegeben hat. Als nächsten Schritt erhielt nun ein Planungsbüro den Auftrag, eine solche für de Gemeinde anzufertigen. Sie muss bis zum 30.September vorliegen, damit die Kommune die Zuschüsse aus dem Regionalbudget des Integrierten Ländlichen Entwicklungskonzepts erhält. Durch die Mitgliedschaft im Zusammenschluss der Dorfschätze hat die Gemeinde diese Möglichkeit.

Mit dem Papier wird genau geregelt, welche baulichen Veränderungen im Ort erlaubt sind und welche nicht. Die Gestaltungssatzung soll "einer wilden Bebauung und willkürlichen Veränderungen an Gebäuden, sowie der Aufstellung und Anbringung von Werbeanlagen Einhalt gebieten", trug Bürgermeister Ackermann den Zweck vor.

Auslöser dazu waren zwei Plakatwände, die an auffälligen Stellen im Ortskern stehen und die von der Gemeinde, wie auch von vielen Bürgern, als nicht passend empfunden wurden. Der Gemeinderat hatte die Pläne dazu zwar abgelehnt. Das Landratsamt ersetzte die Genehmigung jedoch, weil die großformatigen Werbetafeln den gesetzlichen Vorgaben entsprechen.

Bürgerversammlung verschoben

In der Ratssitzung beschloss das Ratsgremium nun auch formell, dass sich Rüdenhausen weiterhin an der Integrierten Ländlichen Entwicklung beteiligen wird. Die Zusammenarbeit mit den anderen Gemeinden wird über die Allianz der Dorfschätze weiter geführt, darauf verständigten sich die beteiligten Gemeinden. Eine Bestätigung aller daran interessierten Kommunen war nötig geworden, damit das Ganze auch weiterhin von staatlicher Stelle gefördert werden kann.

In der Sitzung erwähnte Bürgermeister Ackermann zudem, dass es die letzte Zusammenkunft des bisherigen Gremiums sei. Die nächste Ratssitzung werde am 4. Mai statt finden, dabei werden die neu gewählten Ratsmitglieder Martin Lang und Christian Neubert vereidigt. Die Sitzung soll im Rathaus statt finden, eventuell werde man kurzfristig aufgrund der Corona-Problematik in die größere TSV-Turnhalle ausweichen, hieß es. Die für April angesetzte Bürgerversammlung wird verschoben, genau wie die Verabschiedung der ausgeschiedenen Räte. Der genaue Termin werde laut Bürgermeister später bekannt gegeben.