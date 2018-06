Der Verein Bürgerinitiative LAMA Landschaftsschutz Mainschleife hat einen Ideenwettbewerb ins Leben gerufen, bei dem Volkacher Bürgerinnen und Bürger ihren Beitrag zur Gestaltung der Mainlände leisten können. Es geht um eine Aufwertung des Bereichs zwischen Waterwalker und Schiffsanleger/kleine Brücke für alle Altersklassen, Touristen und Bürger. Die Bürger sind gefragt was sie sich dort gerne wünschen, heißt es in einer Mitteilung. Mitmachen können Privatpersonen, Unternehmen, Vereine, Bildungseinrichtungen und viele mehr. Der Wettbewerb ist zweigeteilt, für Kinder und Erwachsene. Ideen können in jeder Form eingereicht werden. Die Sieger erwarten Sachpreise örtlicher Geschäfte.

Einsendeschluss ist der 25. Juni. Ideen können abgegeben werden unter der E-Mail hallo@lama-volkach.de, am LAMA-Briefkasten Untere Zwingergasse 1 in Volkach und im Geschäft Bücherblume. Weitere Informationen finden Interessierte unter www.lama-volkach.de .

Der Verein LAMA wehrt sich gegen den geplanten Bau eines Hotels im Mainvorland, zu dem es am 29. Juli einen Bürgerentscheid gibt.