Markt Einersheim 13.06.2019

Geschichten aus dem Lesebuch des Marktes Einersheim

Im Rahmen der „Kulturzeichen 2019“ unter dem Motto „Was erzählt Dein Ort im Kitzinger Land?“ liest Gästeführerin Linda Schatz am Samstag, 29. Juni, aus dem Lesebuch des Marktes Einersheim. Das "Lesebuch" der Gemeinde, zusammengestellt von Gemeindearchivar Franz Vogel, ist laut Pressemitteilung eine Schatztruhe an wertvollen historischen und kulturellen Aufzeichnungen. Ob es um derer von Rechteren-Limpurg-Speckfeld geht, um bekannte und vergessene Flurnamen in der Gemarkung oder um die zahlreichen Kirchenburgen in der Hellmitzheimer Bucht - das Buch bietet vielfältige Einblicke in die Geschicke und das Leben der Gemeinde aus drei Epochen. Auch die Sagen rund um die Ruine Speckfeld und Geschichten über Bethwein, Weinbergsperre oder dem Mostanschlag im Limpurger Land sind verzeichnet. Die Lesung beginnt um 18.30 Uhr am Vogelsangbalkon am Weinbergshaus von Markt Einersheim; die Kosten betragen 5 Euro. Anmeldung unter Tel.: (09326) 1539 oder Tel.: (0171) 9032730.