Gesangverein Hohenfeld setzt Schlussakkord

Nach ingesamt 120 Jahren, davon die letzten Jahre unter der Leitung von Dagmar Ungerer Brams, setzt der Gesangverein Hohenfeld 1898 einen Schlussakkord unter sein Wirken. Viele anspruchsvolle Konzerte, Liederabende, Gottesdienstbegleitungen, Singen in Seniorenheimen und vieles mehr wurden gestaltet und fanden bei den Zuhörern viel Lob und Anerkennung. Noch einmal erklingen am Sonntag, 9. Dezember, um 10 Uhr in der Dorfkirche in Hohenfeld Stücke aus dem Repertoire der Sängerinnen und Sänger. Alle Hohenfelder und Freunde der Chormusik sind laut Pressemitteilung zu diesem besonderen Gottesdienst eingeladen.