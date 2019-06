Kitzingen vor 9 Stunden

Geringer Schaden beim Ausparken

Am Sonntagnachmittag wollte ein 67-Jähriger in der Schrannenstraße in Kitzingen auf dem Parkplatz des Bürgerzentrums rückwärts ausparken. Beim Rangieren stieß er laut Polizeibericht gegen ein daneben abgestelltes Auto, wobei ein minimaler Schaden entstand.