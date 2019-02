Gerichtsstrafe: Schwarzfahrerin erhält über 100 Sozialstunden

Achtmal hat sich eine 19-Jährige im Herbst 2017 ohne gültiges Ticket in den Zug gesetzt und wurde dabei erwischt. Bezahlt hat sie auch nachträglich nichts. Nun stand die junge Frau für ihre Schwarzfahrten vor dem Amtsgericht Kitzingen. Vorgeworfen hat ihr die Staatsanwaltschaft, dass sie sich die Fahrten erschlichen habe, "in der Absicht, den Preis nicht zu entrichten". Laut Anklageschrift ist durch die unbezahlten Bahntickets zusammengerechnet ein offener Betrag von rund 95 Euro zustande gekommen.

Nachdem die Vertreterin der Staatsanwaltschaft die Anklage verlesen hatte, räumte die junge Frau die Taten gleich ein. Erklärt hat sie das mehrfache Schwarzfahren damit, dass es der Mutter ihrer Freundin gesundheitlich nicht gut ginge. Daher habe sie häufiger den Zug von Ulm, wo sie zu diesem Zeitpunkt gelebt hat, nach Stuttgart nehmen müssen. "Man hat sich immer Sorgen gemacht und ist auch in die Bahn eingestiegen, wenn man nicht das Geld dafür hatte", sagte die 19-Jährige.

Diebstahl, Sachbeschädigung und Widerstand gegen die Staatsgewalt

"Wenn das jeder machen würde, fährt die Bahn nicht mehr, weil dann überhaupt kein Geld mehr da ist", klärte Jugendrichter Wolfgang Hülle die Angeklagte darüber auf, warum ihre Handlungen strafbar sind. Es war auch nicht das erste Mal, dass die junge Frau in Konflikt mit dem Gesetzt geraten ist. Sechs Einträge hatte die Angeklagte bisher im Bundeszentralregister, davon stammt der erste aus dem Jahr 2013. Zu den aufgeführten Delikten gehört unter anderem Diebstahl, Sachbeschädigung und Widerstand gegen die Staatsgewalt. "Kein Ruhmesblatt", versicherte der Richter. Zwei Wochen musste die 19-Jährige auch schon im Jugendarrest verbringen, im Alter von 14.

Die Staatsanwaltschaft sprach sich dafür aus, dass die Angeklagte 100 Arbeitsstunden bei einer gemeinnützigen Einrichtung ableisten soll. Sie sei zum Zeitpunkt der Schwarzfahrten zwar schon 18 Jahre alt gewesen, es lägen jedoch auch "erhebliche Reifedefizite" vor, weshalb Jugendstrafrecht anzuwenden sei, so die Vertreterin der Staatsanwaltschaft weiter.

Schwarzfahrerin am Scheideweg

Das Gericht entschied schließlich, dass die Angeklagte über drei Wochen am Stück 120 Sozialstunden leisten muss. Die 19-Jährige, die keiner Arbeit nachgeht, solle auf diese Weise lernen, "was es heißt, berufstätig zu sein", begründete Hülle das Urteil. "Wenn Sie schlau sind, behalten Sie sich diesen Rhythmus bei", riet er der jungen Delinquentin. Diese befände sich an einem Scheideweg. Deshalb sei eine Maßnahme notwendig, die erzieherisch ist. Das Urteil ist rechtskräftig.