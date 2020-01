Gerhard Spöckl ist seit 25 Jahren Priester

Den 25. Jahrestag seiner Priesterweihe begeht am Dienstag, 11. Februar, Pfarrer Gerhard Spöckl. Bischof Dr. Paul-Werner Scheele weihte ihn am 11. Februar 1995 in Würzburg zum Priester. Das berichtet der Pressedienst des Bischöflichen Ordinariats.

Gerhard Spöckl (54) ist Leiter der Pfarreiengemeinschaft „Sankt Hedwig im Kitzinger Land, Kitzingen“ und stellvertretender Dekan des Dekanats Kitzingen. Spöckl stammt aus Kürnach (Lkr. Würzburg). Nach dem qualifizierenden Hauptschulabschluss und dem Abitur am Abendgymnasium im Jahr 1988 studierte er in Würzburg und Fribourg in der Schweiz Theologie. Bischof Paul-Werner Scheele weihte ihn am 11. Februar 1995 im Würzburger Kiliansdom zum Priester. Danach wirkte Spöckl als Kaplan in Aschaffenburg-Obernau, Frammersbach und Hammelburg, ehe er 1999 Pfarrer von Mömbris und Niedersteinbach sowie Seelsorger und Verwalter der Filiale Hemsbach der Kuratie Kälberau wurde.

2000 wurde er zudem Pfarradministrator von Gunzenbach mit den Filialen Reichenbach und Hohl, 2003 von Schimborn und Daxberg. 2004 wurde Spöckl Leiter der späteren Pfarreiengemeinschaft „Mittlerer Kahlgrund, Mömbris“, die 2006 von Bischof Friedhelm Hofmann errichtet wurde. Ab 2008 war Spöckl vorübergehend auch stellvertretender Dekan des Dekanats Alzenau. 2010 war er zudem kurzzeitig Pfarradministrator von Sommerkahl und Königshofen an der Kahl sowie von Ernstkirchen-Schöllkrippen und Kleinkahl. Von 2013 bis 2015 wirkte Spöckl auch als Pfarradministrator von Geiselbach, Krombach und Oberwestern.

Leiter der Pfarreiengemeinschaft „Sankt Hedwig im Kitzinger Land, Kitzingen“ ist Spöckl seit 2015. Im gleichen Jahr wurde er zudem stellvertretender Dekan des Dekanats Kitzingen. Außerdem ist er Dekanatsbeauftragter für Ökumene, interreligiösen Dialog und Weltanschauungsfragen. Vorübergehend war er von 2018 bis 2019 auch Pfarradministrator von Marktbreit.