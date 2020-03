Geplatzte Schleusenrevision: Nichts geht mehr auf dem Main

Nicht der Coronavirus hat zu der weitreichenden Schifffahrtssperre auf dem Main geführt, die seit gut einer Woche gilt. Tatsächlich stecken dahinter umfangreiche und schwierige Instandhaltungsmaßnahmen, die das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) Schweinfurt in seinem Zuständigkeitsbereich von Rothenfels (Lkr. Main-Spessart) bis Viereth (Lkr. Bamberg) derzeit durchführt. "Alle Maßnahmen unterliegen einem strengen Terminplan und werden vom WSA sowie Spezialfirmen durchgeführt. Der Termin wurde mit dem Binnenschifffahrtsgewerbe langfristig vorher abgestimmt, damit sich die Beteiligten rechtzeitig auf die Sperre einstellen können", berichtete Baudirektor Heinrich Schoppmann, Leiter des WSA in einer Presseerklärung Mitte März. Vor knapp zwei Wochen war er da noch ziemlich optimistisch, dass alles klappt.

Für die Schleuse Gerlachshausen bei Schwarzach waren besonders aufwendige Arbeiten vorgesehen, die die Außenbezirksstelle Volkach leitet. "Trockenlegung der gesamten Schleusenkammer und Aushebung der gut 40 Tonnen schweren Tore für Revisionsarbeiten", beschreibt Arnold Bitterlich, Leiter des Außenbezirkes, das, was an Arbeiten ansteht. "Dazu müssen im Ober- und Unterwasser sogenannte Notverschlussplatten im Flussboden verankert werden. Anschließend wird die Schleusenkammer mit riesigen Pumpen leergepumpt und dann kommt die Herausforderung: Das Ausheben der Schleusentore mit Spezialautokränen von Land und einem Schiffskran vom Wasser her."

"Dadurch erkenne ich sofort, wenn etwas bei ihm nicht stimmt." Gerhard Schmitt, Leiter der Tauchgruppe, beschreibt die Sprechverbindung zum Taucher

Der Bauingenieur ist schon zu Beginn der Arbeiten nachdenklich: "Hoffentlich klappt alles, nicht, dass uns da ein Ereignis dazwischenfunkt!", meint er vielsagend. Die Arbeiten verlaufen ohne Zwischenfälle. Die Tauchergruppe des WSA ist vor Ort und hilft einem Taucher, der mit schwerer Ausrüstung behangen ist, ins Wasser. Er hat den Auftrag, die Notverschlussplatten, die ein Autokran ins Wasser hievt, am Flussgrund in eine Führungsschiene zu bringen. Er versinkt im braunen, undurchsichtigen Mainwasser. Nur hochsprudelnde Lufblasen lassen seinen Standort erahnen.

Seine anderen drei Kollegen sind jetzt hochkonzentriert. Der sogenannte Signalmann der Gruppe hat ein Zugseil in der Hand, das mit dem Taucher verbunden ist. Käme der Taucher in eine Notlage, könnte er durch zweimaliges Ziehen am Seil dies seinem Kollegen mitteilen, der ihn sofort herausziehen würde. Zudem besteht zum Taucher eine Sprechfunkverbindung über Draht, der gleichfalls am Zugseil angebracht ist. Gerhard Schmitt, Leiter der Tauchgruppe, spricht alle paar Minuten den Taucher an. "Dadurch erkenne ich sofort, wenn etwas bei ihm nicht stimmt", meint er.

"Taucher kommt!", ertönt plötzlich der Ruf vom Signalmann. Die Arbeiten sind beendet und der Taucher teilt sein Auftauchen mit. Im Lautsprecher der Sprechverbindung ist sein schweres Atmen zu vernehmen. In dieser Phase muss überall die Arbeit ruhen. Sicherheit ist das oberste Prinzip.

"Dies geschieht zum Schutz unserer Angestellten." Ingenieur Arnold Bitterlich über die Verschiebung der Maßnahmen

"G'scheit kalt", schildert Taucher Michael Franz seine Eindrücke. Knapp zwei Stunden war er jetzt da unten – "bei Null Sicht!". Ende vergangener Woche war die Schleuse vollständig leergepumpt. Dem Hauptakt, dem Ausheben der Tore, stand nichts mehr im Wege. Für vergangenen Montag war dann der Großkampftag angesagt. WSA-Mitarbeiter Alexander Baumgartl hatte bereits umfangreiches technisches Gerät, zum Beispiel drei Hebebühnen, geordert, um die Kammern zu säubern. Für das Personal galt Urlaubssperre. Jeder weiß: Dann muss es schnell gehen.

Und dann kam der Freitag, 20. März, mittags. Der Bayerische Ministerpräsident Markus Söder zog mit besonderen Maßnahmen zum Schutz vor einer weiteren Corona-Ausbreitung die Notbremse. Und auch das WSA reagierte: sofortiger Stopp an der Baustelle! Ab Montag dieser Woche begannen dann die Rückbaumaßnahmen in kleinen Trupps, ohne die Inspektionsmaßnahmen. "Dies geschieht zum Schutz unserer Angestellten", sagt Ingenieur Bitterlich.

Am 2. April muss alles fertig sein. Denn dann heißt es wieder "Freie Fahrt" für die Schifffahrt auf dem gesamten Main. Wann die Revision nachgeholt wird, steht noch in den Sternen, vielleicht im Herbst, ehißt es vom WSA.