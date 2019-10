Dettelbach vor 19 Minuten

Geparktes Auto zerkratzt

Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte an einem geparkten Skoda in Dettelbach die komplette rechte Fahrzeugseite. Die Tat ereignete sich zwischen Sonntag, 14 Uhr, und Montag, 13 Uhr, in der Scherenbergstraße. Es entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro.