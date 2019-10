Kitzingen vor 15 Stunden

Geparktes Auto zerkratzt

Am Montagvormittag wurde zwischen 7.45 Uhr und 9.30 Uhr auf dem Parkplatz am Schulhof in Kitzingen ein geparkter Wagen beschädigt. Ein bislang unbekannter Täter hatte mit einem spitzen Gegenstand laut Polizeibericht die linke Seite des VW Sharan zerkratzt. Der Schaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt.