Geparktes Auto gerammt

Zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmittag hatte eine 51-jährige Frau ihren silberfarbenen Skoda Octavia in der Keltenstraße in Kitzingen am rechten Fahrbahnrand geparkt. Als die Frau zu ihrem Fahrzeug zurückkam, war ein bisher unbekannter Autofahrer gegen die Heckseite des Skoda geprallt und schob diesen auf einen davor stehenden Toyota. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt, berichtet die Polizei. Der Verursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle und hinterließ 4000 Euro Schaden. Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel. (0 93 21) 14 10.