Volkach vor 1 Stunde

Geparktes Auto angerempelt

Zwei Passanten beobachteten am Sonntagmittag um 12.25 Uhr einen in der Sommeracher Straße in Volkach fahrenden Fiat, als dieser mit dem Außenspiegel an einem geparkten Auto hängenblieb. An dem Opel wurde der Außenspiegel mit einem Schaden von 450 Euro beschädigt, teilte die Polizei mit.