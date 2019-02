Ein Unbekannter ist mit seinem Fahrzeug gegen die linke Seite eines geparkten Autos im Gartenweg in Großlangheim gestoßen. Das teilte die Polizei mit. Der beschädigte Opel-Astra stand dort in der Zeit von Sonntag, 16 Uhr, bis Montag, 12 Uhr. Der Schaden am Auto beläuft sich auf etwa 5000 Euro.

Hinweise an die Polizei Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.