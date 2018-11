Geparktes Auto angefahren

Eine 64-jährige Autofahrerin befuhr am Dienstagnachmittag in Kitzingen die Äußere Sulzfelder Straße stadtauswärts. Nachdem sie am geparkten Pkw eines 30-jährigen Mannes vorbeigefahren war, blieb sie beim Einscheren am linken Kotflügel hängen und richtete laut Polizei einen Schaden von 1500 Euro an.