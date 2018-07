Kitzingen vor 1 Stunde

Geparktes Auto angefahren

Am Montagvormittag parkte eine 33-jährige Frau ihren blauen VW Touran in der Friedenstraße in Kitzingen direkt vor dem dortigen Amtsgericht am rechten Fahrbahnrand. Als sie am Nachmittag zu ihrem Auto zurückkam, war nach Polizei-Vermutungen der Fahrer eines Sprinters an der linken Fahrzeugseite entlang gestreift und hatte dabei Schaden von 2500 Euro angerichtet. Der Verursacher hinterließ keine Nachricht und fuhr unerkannt davon. Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel. (0 93 21) 14 10.