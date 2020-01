Großlangheim vor 1 Stunde

Geparktes Auto angefahren und geflüchtet

In der Nacht auf Donnerstag zwischen 20.30 und 5.40 Uhr wurde in Großlangheim in der Bahnhofstraße ein geparkter VW Passat angefahren und hinten links beschädigt. Der Schaden beträgt circa 5000 Euro, so der Polizeibericht. Der Verursacher fuhr weiter, ohne sich zu melden. Aufgrund der Unfallspuren könnte es sich bei dem Fahrzeug laut Polizei um einen Lkw gehandelt haben.