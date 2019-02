Geparktes Auto angefahren und geflüchtet

Am Montag zwischen 7.55 und 17.40 Uhr parkte ein Toyota in der Friedenstraße kurz vor der Einmündung zur Kaltensondheimer Straße in Kitzingen. Das Auto stand ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stieß offensichtlich gegen das Fahrzeug und beschädigte den linken Außenspiegel. Es entstand laut Schaden von etwa 250 Euro. Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.