Kitzingen vor 1 Stunde

Geparkter Toyota eingedellt

Am Donnerstagvormittag wurde auf dem Parkplatz des E-Centers in der Marktbreiter Straße in Kitzingen ein geparkter Toyota angefahren. Laut Polizeibericht hatte der Besitzer seinen silberfarbenen Corolla um 10.40 Uhr dort abgestellt. Als er zehn Minuten später zu seinem Fahrzeug zurückkam, bemerkte er an der rechten C-Säule eine Delle. Diese dürfte vermutlich vom Fahrer eines daneben geparkten Fahrzeug beim Aussteigen mit der geöffneten Türe verursacht worden sein.