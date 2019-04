Mainbernheim vor 1 Stunde

Geparkter Mitsubishi angefahren

Am Mittwochmorgen wurde im Mühlenweg in Mainbernheim ein geparkter Mitsubishi angefahren. Die Besitzerin hatte ihren Pkw gegen 7.30 Uhr in einer Parkreihe abgestellt. Als sie gegen 8.45 Uhr zurückkam, stellte sie an der hinteren Stoßstange die Beschädigung fest. Der Schaden beträgt laut Polizei etwa 1000 Euro.