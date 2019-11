Kitzingen vor 21 Minuten

Geparkten VW zerkratzt

In der Zeit von Montag, 17 Uhr, bis Mittwoch, 13 Uhr, zerkratzte ein bisher Unbekannter in der Tännigstraße in Kitzingen laut Polizeibericht einen dort geparkten VW. Die rechte Fahrzeugseite wurde beschädigt, wobei ein Schaden von etwa 1000 Euro entstand.