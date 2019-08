Geparkten VW zerkratzt

In der Zeit von Sonntag, 0 Uhr bis Mittwoch, 9 Uhr, zerkratzte ein Unbekannter in der Schloßstraße in Rüdenhausen, in unmittelbarer Nähe eines Neubaus, beide Fahrzeugseiten an einem VW-Sharan. Laut Polizeibericht wurden außerdem Schrauben in die Reifen gebohrt. Der Schaden wird auf 6000 Euro geschätzt.

Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.