KITZINGEN vor 1 Stunde

Geparkten VW angefahren

Am Mittwochnachmittag beschädigte eine 73-jährige Verkehrsteilnehmerin in der Landwehrstraße in Kitzingen beim Einparken einen anderen Pkw. Die Frau versuchte vorwärts längsseitig einzuparken und touchierte dabei das daneben geparkte Fahrzeug. Ihr Missgeschick meldete sie sofort in der nicht weit von der Unfallstelle entfernten Polizeistation. Der Schaden beträgt laut Polizeibericht etwa 3000 Euro.