Kitzingen vor 34 Minuten

Geparkten VW-Bus angefahren

In der Sickershäuser Straße in Kitzingen wurde am Montagnachmittag auf dem Parkplatz Mühlenhof ein Auto angefahren. Die Fahrzeugbesitzerin hatte den silberfarbenen VW-Bus um 12.50 Uhr abgestellt. Etwa eine halbe Stunde später bemerkte sie an der rechten Fahrzeugseite und der Stoßstange einen Schaden, der laut Polizeibericht auf 2000 Euro geschätzt wird.