Marktbreit vor 1 Stunde

Geparkten Seat angefahren

In der Adam-Fuchs-Straße in Marktbreit beschädigte am Sonntagabend ein Autofahrer einen geparkten Pkw. Der BMW-Fahrer rangierte rückwärts und blieb dabei an dem Seat hängen. Der verursachte Schaden beträgt etwa 2000 Euro. Da der Fahrzeugbesitzer nicht angetroffen werden konnte, brachte der Verursacher einen Hinweis an dem Seat an, so die Polizei.