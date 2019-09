Marktsteft vor 33 Minuten

Geparkten Polo bei Schlägerei beschädigt

In der Neubaustraße in Marktsteft wurde in der Nacht auf Sonntag kurz nach Mitternacht ein geparkter VW Polo beschädigt. In diesem Zeitraum war laut Polizeibericht eine größere Gruppe von Jugendlichen unterwegs. Während eines Streits und körperlichen Auseinandersetzung gerieten zwei Kontrahenten aneinander und auch gegen das Fahrzeug. Der entstandene Schaden beträgt etwa 600 Euro.